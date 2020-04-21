"Получить сполна": Уткин пригрозил Соловьеву

Российский комментатор Василий Уткин заявил, что намерен полностью уничтожить пропагандиста Владимира Соловьева.

Комментируя конфликт, спортивный журналист отметил, что его оппонент не рассчитал собственные силы, пытаясь обелить государство, которое, по мнению Уткина, предало свой народ во время коронавируса.

Василий Уткин РБК Спорт

"Владимир Соловьев почему-то решил на меня прыгнуть. А я думаю, что зря это сделал. Никакой это не конфликт, потому что у нас нет предмета. Это, можно сказать, бой или баттл, или еще что-то в этом роде. А здесь есть очень простое первое правило: человек должен получить сполна. И смысл-то в том, что мы не просто не получаем помощи от государства, а вот мы привыкли относиться к нему, как к чему-то, как минимум грозному, не обязательно воинственному, но такому, с чем лучше не связываться. Сказали тебе: "Не делай", – ну, и не делаю. Государство большое, сильное, вертикальное", – приводит слова Василия "Эхо Москвы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на Versus Buttle, однако тот нелепо отказался от словесного поединка.