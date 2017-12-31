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Снимки полностью голой невесты Кличко вызвали жаркие споры в сети

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Невеста прославленного украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери оказалась в эпицентре обсуждений, после того как в интернете всплыло якобы ее обнаженное фото.

Тело модели с головой Хайден

На снимках девушка очень похожая на американку постепенно раздевается и в итоге остается абсолютно обнажена. Некоторые фанаты предположили, что хакеры выложили старый снимок, который был украден еще 2014 и до этого момента не показывался общественности.

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Тело модели с головой Хайден

Тело модели с головой Хайден

Тело модели с головой Хайден

Но особо внимательные поклонники актрисы нашли присутствие фотошопа на кадрах и смогли найти оригиналы, на которых изображена совершенно другая девушка, лишь по фигуре схожая на Хайден.

Настоящая Хайден

Оригинальный снимок неизвестной модели

Оригинальный снимок неизвестной модели

Оригинальный снимок неизвестной модели

Оригинальный снимок неизвестной модели

Напомним, что в 2014 году интернет-злоумышленники выложили пикантные фото, на которых актриса позирует перед объективом обнаженной, на унитазе и в полотенце с чаем в руке.

Персона
Хайден Панеттьери
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