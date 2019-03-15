Полицейские ворвались в номер Свитолиной: названа причина инцидента

Стала известна причина, по которой четверо полицейских ворвались в номер украинской теннисистки Элины Свитолиной, наставив на нее оружие. Инцидент произошел во время участия нашей спортсменки в супертурнире в американском Индиан-Уэллсе.

В четверг, 14 марта, в полицейский участок поступило сообщение о стрельбе на территории отеля, в котором проживала украинка. Правоохранители срочно эвакуировали всех проживающих и провели обыск в номерах. Результаты проведенных экстренных действий полицейских не сообщаются, передает Большой теннис Украины.

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллсе (США) с призовым фондом 9 млн долларов.

В матче 1/4 финала 24-летняя одесситка обыграла в трех партиях 61-ю ракетку рейтинга WTA Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:4.

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