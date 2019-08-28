Полицейские в РФ изнасиловали спортсменку: спортивные итоги 27 августа

В Сербии команды устроили массовую драку после гола с нарушением правил честной игры, а промоутер Александра Усик Эдди Хирн вызвал смех у журналистов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 27 августа.

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