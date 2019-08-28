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Полицейские в РФ изнасиловали спортсменку: спортивные итоги 27 августа

1.6т Читать материал на украинском

В Сербии команды устроили массовую драку после гола с нарушением правил честной игры, а промоутер Александра Усик Эдди Хирн вызвал смех у журналистов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 27 августа.

Кроме того, в России полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Усик – Такам" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик – Такам
Персоны
Евгений Коноплянка Александр Усик Василий Ломаченко
Теги
ФК Шальке-04 Бешикташ Стамбул
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
"Кроме того, в России полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку." Это не изнасилование ,это напутствие от старших товарищей - «Citius, Altius, Fortius!"(Быстрее, выше, сильнее !)
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