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Покрутила попой: Свитолина произвела фурор в сети огненным видео

4.2тЧитать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина порадовала фанатов уморительным видео из тренажерного зала.

Спортсменка решила покуражиться во время занятий, станцевав на камеру, а также продемонстрировала упражнения со штангой и гирей. "Последний финальный рывок перед пищевой комой", – подписала видео Свитолина на своей странице в социальной сети Instagram.

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Ролик не оставил равнодушными поклонников Элины. "Мышцы – огонь! Всегда болеем за вас!", "Класс, вот это подняли настроение своими танцами", "Эли! Спасибо за праздничное настроение", "Элина, ты чудесная", "Классный пост, особенно твист", "Эля, ну порадовала! С праздниками тебя", "Элина, красавица! Хороших и веселых праздников", – пишут в комментариях пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина произвела фурор в сети фото в коротком платье, сидя на столе.

Персона
Элина Свитолина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Как бы она не плясала...а ноги кривые и грудь размера 0
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Andreevski Andrey, и что? А у тебя член не стоит мозг силиконовый.
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