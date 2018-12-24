Покрутила попой: Свитолина произвела фурор в сети огненным видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина порадовала фанатов уморительным видео из тренажерного зала.

Спортсменка решила покуражиться во время занятий, станцевав на камеру, а также продемонстрировала упражнения со штангой и гирей. "Последний финальный рывок перед пищевой комой", – подписала видео Свитолина на своей странице в социальной сети Instagram.

Ролик не оставил равнодушными поклонников Элины. "Мышцы – огонь! Всегда болеем за вас!", "Класс, вот это подняли настроение своими танцами", "Эли! Спасибо за праздничное настроение", "Элина, ты чудесная", "Классный пост, особенно твист", "Эля, ну порадовала! С праздниками тебя", "Элина, красавица! Хороших и веселых праздников", – пишут в комментариях пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина произвела фурор в сети фото в коротком платье, сидя на столе.