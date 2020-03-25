Футболист российского "Зенита" Артем Дзюба подколол украинского одноклубника Ярослава Ракицкого, сравнив его с мультипликационной обезьянкой.

Дзюба выложил в Instagram-сторис коллаж, в котором с одной стороны изображены игроки "Зенита", а с другой стороны персонажи известного советского мультфильма "Обезьянки"

"Ракицкий похож больше всех", – подписал снимок Дзюба.

Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий @artem.dzyuba

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года Дзюба потроллил Ракицкого.

Во время подготовки к традиционной фотосессии Ракицкий попросил оператора его не снимать на видео. Дзюба сидел рядом и с нарочито украинским акцентом сразу крикнул ставшую известной фразу Ярослава: "Он шо тебе, блогер, шоле?".

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