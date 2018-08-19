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Подруга украинского вратаря "Реала" впечатлила Испанию своими формами - опубликованы фото

8.2тЧитать новость на украинском

Подруга вратаря сборной Украины Андрея Лунина Анастасия Томазова стала настоящей звездой украинского интернета после того, как тогда еще вратарь "Зари" посвятил ей отбитый пенальти в матче со "Сталью".

Перейдя в мадридский "Реал" Лунин стал объектом пристального внимания испанских болельщиков, которые не обошли стороной и Настю.

Новости
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Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

Анастасия Томазова

Instagram

22-летней Анастасии уже предрекают популярность девушки Криштиану Роналду Джорджины Родригес, а также Пилар Рубио – супруги капитана "сливочных" Серхио Рамоса.

Напомним, что 12 августа Лунин выиграл с мадридским клубом свой первый трофей - Кубок Сантьяго Бернабеу.

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Николай
Николай
Ни сиськи а вымя!!!
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
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