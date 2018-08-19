Подруга украинского вратаря "Реала" впечатлила Испанию своими формами - опубликованы фото

Подруга вратаря сборной Украины Андрея Лунина Анастасия Томазова стала настоящей звездой украинского интернета после того, как тогда еще вратарь "Зари" посвятил ей отбитый пенальти в матче со "Сталью".

Перейдя в мадридский "Реал" Лунин стал объектом пристального внимания испанских болельщиков, которые не обошли стороной и Настю.

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

22-летней Анастасии уже предрекают популярность девушки Криштиану Роналду Джорджины Родригес, а также Пилар Рубио – супруги капитана "сливочных" Серхио Рамоса.

Напомним, что 12 августа Лунин выиграл с мадридским клубом свой первый трофей - Кубок Сантьяго Бернабеу.