Подруга Родригеса пикантным фото поздравила с победой в Суперкубке Украины

Подруга легионера "Динамо" Жерсона Родригеса соблазнительно поздравила всех болельщиков киевской команды с победой в Суперкубке Украины.

Ольга Янчук, которая является украинской теннисисткой, снялась в футболке "Динамо" и в белом кружевном белье.

"Мяу", – лаконично подписала кадр 25-летняя киевлянка.

Ольга Янчук впечатлила фанатов Instagram Ольги Янчук

О романе Янчук и Родригеса стало известно в июне этого года. Девушка поздравила футболиста с днем рождения, признавшись ему в любви.

Отметим, что ранее слухи связывали Янчук с украинским футболистом "Манчестер Сити" Александром Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне обладатель Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло чемпиона страны донецкий "Шахтер" и в девятый раз в своей истории выиграло Суперкубок Украины.

XVII розыгрыш впервые в своей истории прошел в Киеве на НСК "Олимпийском" и завершился со счетом 1:3.

Родригес отметился забитым голом, сделав счет 0:2.

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