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Невеста лидера "Динамо" отправилась голой лечиться от похмелья - фото 18+

1.1тЧитать материал на украинском

Невеста словенского легионера киевского "Динамо" Беньямина Вербича серьезно удивила своих подписчиков в Instagram, оказавшись любительницей голого купания.

Датская дизайнерша Мари Амели Бокел сфотографировалась в тот момент, когда входила в водоем полностью обнаженной.

"Лучшее средство от похмелья", - подписала кадр девушка.

Мари Амели Бокел

Мари Амели Бокел

Instagram

Мари Амели Бокел

Мари Амели Бокел

Instagram

Мари Амели Бокел

Мари Амели Бокел

Instagram

Мари Амели Бокел

Мари Амели Бокел

Instagram

Мари Амели Бокел

Мари Амели Бокел

Instagram

Мари Амели Бокел

Мари Амели Бокел

Instagram

Мари Амели Бокел

Мари Амели Бокел

Instagram

Мари Амели Бокел

Мари Амели Бокел

Instagram

Мари Амели Бокел

Мари Амели Бокел

Instagram

Мари Амели Бокел

Мари Амели Бокел

Instagram

Мари Амели Бокел

Мари Амели Бокел

Instagram

Мари Амели Бокел

Мари Амели Бокел

Instagram

Мари Амели Бокел

Мари Амели Бокел

Instagram

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Напомним, что Вербич подписал контракт с "Динамо" в декабре 2017-го. Договор между 24-летним футболистом и киевским клубом заключен на пять лет.

3 апреля Беньямин принял участи в игре с "Зарей", которая завершилась фантастической победой со счетом 3:2.

Ранее в сети показали личные фотографии невесты словенца.

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Персона
Беньямин Вербич
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