Подруга игрока "Шахтера" ответила на травлю от футболистов УПЛ: вы хуже баб

Подруга защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина после опубликованной их совместной фотографии ответила футболистам УПЛ за множество нелицеприятных сообщений.

Савина заявила, что закончить одни отношения и начать другие - это честно, а вот "прыгать по тёлочкам", находясь в отношениях, изображая из себя честных, любящих и добропорядочных парней – это грязь.

"Чтоб вы так играли активно, как обсмаковываете чужую жизнь. Вам не стыдно? Вы считаете, что вы имеете право судить? Комментировать чужую личную жизнь? Вы хуже баб. Это может касаться только нас", – написала девушка в Instagram.

Отдельно Даша ответила на претензию, что она "ушла за деньгами, из-за переезда в Киев".

"Я встречаюсь с таким же молодым футболистом, который пока ни Роналду, ни Месси, ни шейх арабский, ни папик-олигарх. Но у него всё впереди. Потому что мы вместе, а это значит – со всей ответственностью, обязанностями, со всеми общими планами и целями на жизнь. У нас всё получится", – подытожила Савина.

Даша Савина ответила футболистам на критику Instagram Даши Савиной

Как сообщал OBOZREVATEL, Бондарь опубликовал совместный снимок с Савиной на своей странице в социальной сети и нарвался на недовольные комментарии со стороны футболистов "Динамо" и "Днепра-1".

На публикацию Бондаря отреагировали Сергей Кравченко и Игорь Когут из "Днепра-1", а также "динамовцы" Сергей Булеца, Денис Попов, Георгий Цитаишвили, Александр Андриевский и Ахмед Алибеков.

Савина раньше встречалась с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко".