Подруга футболиста "Шахтера" похвасталась жаркими фото в бикини

Подруга полузащитника молодежной сборной Украины Олега Данченко произвела настоящий фурор в соцсетях после того, как выложила снимки в бикини. Друзья и подписчики Виктории Фроловой не смогли удержаться от восхищения безупречной фигурой красотки.

Отметим, что Виктория до Олега встречалась с другим украинским футболистом - Владленом Юрченко - и бросила его ради более выгодной пары.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться внешности девушки.

Виктория Фролова соцсети

Виктория Фролова соцсети

Виктория Фролова соцсети

Виктория Фролова соцсети

Виктория Фролова соцсети

Виктория Фролова соцсети

Напомним, что ранее хакеры слили в интернет голые снимки спортсменки, прославившейся огромной грудью.