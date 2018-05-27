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Подруга футболиста "Шахтера" похвасталась жаркими фото в бикини

4.4тЧитать новость на украинском

Подруга полузащитника молодежной сборной Украины Олега Данченко произвела настоящий фурор в соцсетях после того, как выложила снимки в бикини. Друзья и подписчики Виктории Фроловой не смогли удержаться от восхищения безупречной фигурой красотки.

Отметим, что Виктория до Олега встречалась с другим украинским футболистом - Владленом Юрченко - и бросила его ради более выгодной пары.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться внешности девушки.

Новости
В сеть выложили личные фото подруги футболиста сборной Украины, уехавшего в Россию

Виктория Фролова

соцсети

Виктория Фролова

соцсети

Виктория Фролова

соцсети

Виктория Фролова

соцсети

Виктория Фролова

соцсети

Виктория Фролова

соцсети

Напомним, что ранее хакеры слили в интернет голые снимки спортсменки, прославившейся огромной грудью.

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