"Почему нет? Я зарабатываю деньги": Алиев рассказал, как бил жену

Знаменитый в прошлом футболист киевского "Динамо" Александр Алиев признался, что бил свою супругу Татьяну и рассказал, каким образом это делал.

"Я поднимал руку. Поднимал руку, почему нет? Поднимал руку на бывшую свою жену, это было. Это было после того, как был скандала в доме. Я никогда не приходил и не поднимал сам скандал. Я объяснял почему: лучше разобраться, поговорить, чтобы это не выходило из избы. Но когда она лезла ко мне и когтями царапала лицо, на следующий день мне ехать на базу. Я зарабатываю деньги и приношу доход домой. Я приезжаю на базу, а пацаны и тренеры же видят, что у меня лицо поцарапано. Зачем лезть своими руками, зачем размахивать руками?" - заявил Алиев в в интервью Youtube-каналу "Кент".

По словам спортсмена, каждый может же расслабиться, посидеть где-то, просто отдохнуть.

"Но когда ты приходишь с расцарапанными шеей или лицом, пацаны же меня травят. Зачем мне это надо? Хотя она прекрасно понимала, куда я иду и что у меня там – тренировка. Да, я подымал руку, но мог просто пощечину или леща дать. Все, не больше. А она все продолжала дальше лезть. Это было, я этого не скрываю, но я никогда не начинал первым", - подытожил Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе прошлого года Татьяна Алиева сняла на видео очередную семейную ссору в своей квартире. На кадрах видно, что свидетелями перебранки стали дети бывших супругов, а во время конфликта Алиев нанес Татьяне несколько ударов.

Ранее экс-динамовец засыпал угрозами собственного сына из-за того, что он попросил отца помочь ему с покупкой экипировки. Татьяна обвинила Александра в том, что он избил ее и сына.

Также сообщалось, что Алиев уклоняется от уплаты алиментов своей экс-супруге для воспитания детей.

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