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Победительниц крупного турнира наградили секс-игрушками - фотофакт

10.7тЧитать материал на украинском

Первенство по сквошу, состоявшийся в Испании, закончился скандалом и разговорами о сексизме после того, как женщинам-участницам в качестве призов вручили секс-игрушки, восковые полоски и электрические пилки для ног.

По информации BBC, девушки отослали "сувениры" в местную Федерацию сквоша, подав соответствующую жалобу. В итоге, руководитель клуба по сквошу в городе Овьедо, который организовывал мероприятие, написал заявление на увольнение.

Победительниц крупного турнира наградили секс-игрушками - фотофакт

Фото: BBC

Победительниц крупного турнира наградили секс-игрушками - фотофакт

Фото: BBC

Как рассказала одна из победительниц чемпионата Элизабет Садо, девушки довольны тем, что испанцы заговорили о сексизме в спорте. Они также выразили надежду на то, что этот скандал сможет оказать влияние на ряд законов в Испании и положение женщин в стране.

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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
без флага украины не обошлось
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Plotnikov Alex, Ты когда последний раз был трезвым,долбоёб боярный :-))))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Plotnikov Alex, помойная шавка готова гавкать по любому сигналу хозяина! Да, шакал расейский?
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