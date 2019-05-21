Победительниц крупного турнира наградили секс-игрушками - фотофакт

Первенство по сквошу, состоявшийся в Испании, закончился скандалом и разговорами о сексизме после того, как женщинам-участницам в качестве призов вручили секс-игрушки, восковые полоски и электрические пилки для ног.

По информации BBC, девушки отослали "сувениры" в местную Федерацию сквоша, подав соответствующую жалобу. В итоге, руководитель клуба по сквошу в городе Овьедо, который организовывал мероприятие, написал заявление на увольнение.

Фото: BBC

Фото: BBC

Как рассказала одна из победительниц чемпионата Элизабет Садо, девушки довольны тем, что испанцы заговорили о сексизме в спорте. Они также выразили надежду на то, что этот скандал сможет оказать влияние на ряд законов в Испании и положение женщин в стране.

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