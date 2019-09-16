"Писал ее мужу": звездный сосед Заворотнюк рассказал о последней встрече с актрисой

Легендарный российский фигурист Алексей Ягудин признался, что был шокирован известием о болезни известной актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга (глиобластома).
По словам олимпийского чемпиона-2002, после последней встречи с героиней сериала "Моя прекрасная няня" он пытался связаться с супругом звезды кино, коллегой по льду Петром Чернышевым.
Анастасия Заворотнюк и Алексей Ягудин
Первый канал
"В последнее время у меня не было никаких контактов с Анастасией. Я писал ее мужу. Он не ответил, сообщение даже не прочитано. Мы живем в одном поселке на протяжении уже нескольких лет. Летом я видел карету скорой помощи, которая практически каждый день дежурила у ее дома. Саму Настю я видел весной этого года, когда мы вместе участвовали в съемках пилотного выпуска одной из передач. Она выглядела абсолютно нормально и была жизнерадостной. Вся та информация, которую мы сейчас видим в интернете, действительно шокировала даже меня – многое повидавшего человека", – приводит слова Ягудина Sport24.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
В больнице сообщили, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К ней срочно приехали родные.
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