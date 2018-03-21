Пидгрушная рассказала о лесбиянках в биатлоне

Прославленная украинская биатлонистка Елена Пидгрушная знает о случаях однополой любви в мировом биатлоне, но в сборной Украины подобных отношений ни у кого нет.

"В биатлоне есть лесбиянки, но не у нас. В Украине нет. Про всех не знаю, но есть команды, где есть девушки, по-моему, даже парни есть. Не знаю, как им живется, я не была в их шкуре. Нет допинг-контроля по определению сексуальной принадлежности", - заявила спортсменка в интервью Youtube-каналу "Отдушивдушу".

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Напомним, что накануне лучшая биатлонистка Украины Юлия Джима заявила, что завершает карьеру. Позже спортсменка дала развернутый комментарий, где не подтвердила, но и не опровергла эти слова.