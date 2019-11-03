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3 ноября • обновлено в 16:44
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Парикмахера Роналду жестоко зарезали в отеле

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В одном из отелей швейцарского города Цюрих найден мертвым парикмахер звездного нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду по имени Рикардо Маркес Феррейра.

Его тело было обнаружено горничной отеля в субботу, второго ноября.

Когда сотрудница отеля пришла делать уборку номера, то на кровати она и обнаружила залитый кровью труп, сообщает Евроспорт со ссылкой на Mundo Deportivo. На теле имеются признаки ножевых ранений. В номере пахло алкоголем.

Полиция инициировала расследование происшествия и уже выясняет обстоятельства гибели Феррейры.

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