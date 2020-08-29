Папарацци засняли полуголых Роналдо с подругой, показав впечатляющий контраст

Легендарный бразильский экс-футболист Роналдо перед стартом чемпионата Испании в Ла Лиге отдыхает на Форментере – одном из Питиузских островов в Средиземном море.

43-летнего чемпиона мира вместе с его девушкой, моделью Селиной Лок, засняли папарации.

Фотографы запечатлели парочку, расслабляющихся на яхте. При этом от объективов камер не ускользнул разительный контраст в габаритах.

Особенно внушительно выглядел живот бразильца, на фоне стройной Селины.

Роналдо вместе с Селиной на яхте The Sun

Роналдо The Sun

Селина Лок Instagram Селины Лок

Селина Лок на Ибице Instagram Селины Лок

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Роналдо за 30 миллионов евро купил клуб испанской Примеры "Реал Вальядолид" и стал его главным акционером и президентом.

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