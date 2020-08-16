Папарацци словили на пляже жену Роналду в бикини и без макияжа

Максим Иншаков Раздевалка 10:58, 16.08.2020 Обновлено: 11:09, 16.08.2020

После сенсационного вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов лидер туринцев Криштиану Роналду вместе с семьей отправился отдыхать на Лазурный берег Франции.

Футболиста с женой Джорджиной Родригес засняли папарации, когда парочка занималась нырянием неподалеку от Сен-Тропе. Фотографы запечатлели девушку без всякого макияжа в черном откровенном купальнике.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес в бикини
EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес поднимается на яхту
EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес готовится нырять
EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес в маске
EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес загорает вместе с Роналду
EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес
EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес надевает маску для ныряния
EliotPress/MEGA

Напомним, что Криш познакомился с испанкой в магазине Gucci в 2016 году. Там она работала продавцом-консультантом. В 2017-м она родила ему дочь Алану Мартину. Вместе с Джорджиной Роналду воспитывает своих трех детей от суррогатных матерей.

21 ноября прошлого года Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес вышла развешивать белье в одних трусах, показав поклонникам идеальные ягодицы, а недавно красотка опубликовала летний снимок в леопардовом купальнике

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Лукашенко – странам ЕС: у себя порядок наведите, мы страну не отдадим

Режима Лукашенко больше не существует, он пал. Для него это крах, – белорусский политолог

Лукашенко заявил об угрозе для Союзного государства и решил подключить Путина

В небо над Крымом запустили 25-метровый флаг Украины. Фото и видео

Не бойтесь и не надейтесь, Путин ничего не введет. Беларусь не Украина