Папарацци словили на пляже жену Роналду в бикини и без макияжа

После сенсационного вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов лидер туринцев Криштиану Роналду вместе с семьей отправился отдыхать на Лазурный берег Франции.

Футболиста с женой Джорджиной Родригес засняли папарации, когда парочка занималась нырянием неподалеку от Сен-Тропе. Фотографы запечатлели девушку без всякого макияжа в черном откровенном купальнике.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду EliotPress/MEGA

Джорджина Родригес в бикини EliotPress/MEGA

Джорджина Родригес поднимается на яхту EliotPress/MEGA

Джорджина Родригес готовится нырять EliotPress/MEGA

Джорджина Родригес в маске EliotPress/MEGA

Джорджина Родригес загорает вместе с Роналду EliotPress/MEGA

Джорджина Родригес EliotPress/MEGA

Джорджина Родригес надевает маску для ныряния EliotPress/MEGA

Напомним, что Криш познакомился с испанкой в магазине Gucci в 2016 году. Там она работала продавцом-консультантом. В 2017-м она родила ему дочь Алану Мартину. Вместе с Джорджиной Роналду воспитывает своих трех детей от суррогатных матерей.

21 ноября прошлого года Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес вышла развешивать белье в одних трусах, показав поклонникам идеальные ягодицы, а недавно красотка опубликовала летний снимок в леопардовом купальнике