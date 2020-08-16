Папарацци словили на пляже жену Роналду в бикини и без макияжа

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду на отдыхе в Сен-Тропе.
После сенсационного вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов лидер туринцев Криштиану Роналду вместе с семьей отправился отдыхать на Лазурный берег Франции.
Футболиста с женой Джорджиной Родригес засняли папарации, когда парочка занималась нырянием неподалеку от Сен-Тропе. Фотографы запечатлели девушку без всякого макияжа в черном откровенном купальнике.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес в бикини EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес поднимается на яхту EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес готовится нырять EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес в маске EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес загорает вместе с Роналду EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес EliotPress/MEGA
Джорджина Родригес надевает маску для ныряния EliotPress/MEGA
Напомним, что Криш познакомился с испанкой в магазине Gucci в 2016 году. Там она работала продавцом-консультантом. В 2017-м она родила ему дочь Алану Мартину. Вместе с Джорджиной Роналду воспитывает своих трех детей от суррогатных матерей.
21 ноября прошлого года Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес вышла развешивать белье в одних трусах, показав поклонникам идеальные ягодицы, а недавно красотка опубликовала летний снимок в леопардовом купальнике
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!