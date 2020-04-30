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30 апреля • обновлено в 23:06
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"Отс*с при МВД": Уткин жестко унизил Соловьева

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Известный российский спортивный комментатор Василий Уткин в ироничном стиле ответил на угрозы телеведущего Владимира Соловьева, придумав тому унизительное прозвище.

Во время прямого эфира на своем Youtube-канале Уткин обратился к членам Общественного совета при МВД, куда входит и Соловьев.

"Я действительно хочу обратиться к медийным менеджерам, которые входят в эту организацию. И хочу внести рациональное предложение в работу Общественного совета при МВД России. Все понимают, что члену Общественного совета Соловьеву позволено больше, чем другим. Он мощнее, более могуч. Структура Общественного совета устарела. Необходимо ввести в нем должность для Владимира Соловьева. Я предлагаю должность ответственного секретаря. Ответственный секретарь Общественного совета при МВД – нравится вам? Ты будешь называться ОтСОС при МВД", - с издёвкой озвучил аббревиатуру Уткин у себя в Youtube-канале.

На этом Василий не остановился, продолжив издеваться над пропагандистом.

"Я думаю, что тебе позволят налепить еще пару спецсигналов на машину. И я тебе очень рекомендую, поскольку у тебя вряд ли гусиное га-га, оно же кряканье, вызывает приятные ассоциации как звук сигнала, поставить звук вот такой вот (имитирует оральный секс – прим. ред). Все будут разбегаться, я тебя уверяю. Кому хочется попасть под отсос при МВД?!".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Василий Уткин Владимир Соловьев
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