"Отс*с при МВД": Уткин жестко унизил Соловьева

Известный российский спортивный комментатор Василий Уткин в ироничном стиле ответил на угрозы телеведущего Владимира Соловьева, придумав тому унизительное прозвище.
Во время прямого эфира на своем Youtube-канале Уткин обратился к членам Общественного совета при МВД, куда входит и Соловьев.
"Я действительно хочу обратиться к медийным менеджерам, которые входят в эту организацию. И хочу внести рациональное предложение в работу Общественного совета при МВД России. Все понимают, что члену Общественного совета Соловьеву позволено больше, чем другим. Он мощнее, более могуч. Структура Общественного совета устарела. Необходимо ввести в нем должность для Владимира Соловьева. Я предлагаю должность ответственного секретаря. Ответственный секретарь Общественного совета при МВД – нравится вам? Ты будешь называться ОтСОС при МВД", - с издёвкой озвучил аббревиатуру Уткин у себя в Youtube-канале.
На этом Василий не остановился, продолжив издеваться над пропагандистом.
"Я думаю, что тебе позволят налепить еще пару спецсигналов на машину. И я тебе очень рекомендую, поскольку у тебя вряд ли гусиное га-га, оно же кряканье, вызывает приятные ассоциации как звук сигнала, поставить звук вот такой вот (имитирует оральный секс – прим. ред). Все будут разбегаться, я тебя уверяю. Кому хочется попасть под отсос при МВД?!".
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 апреля Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.
Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle. Соловьев отклонил предложение, назвав оппонента больным человеком.
Позже Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище.
Соловьев попытался красиво ответить, но облажался и был уличен во лжи.
Комментируя конфликт, спортивный журналист сказал, что его оппонент не рассчитал собственные сил и намерен полностью уничтожить пропагандиста.
В ситуацию вмешался российский публицист Александр Невзоров, восхитившись действиями Василия.
После такого Соловьев не выдержал и засыпал комментатора новыми оскорблениями. В ответ Уткин снова вызвал ведущего ТК "Россия" на баттл, назвав того фашистом.
Это окончательно вывело из себя любимого пропагандиста Кремля и он скатился до прямых угроз. Уткин отреагировал фотожабой Соловьева с пенисом в руке.
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