Непобедимый украинский боксер Александр Усик уверен, что самое главное во время церковного поста это не злиться на своих близких и знакомых.

"Самое главное в пост это не то, что вы не кушаете мясо или рыбу, или то, что вы занимаетесь самобичеванием. Самое главное в пост - это стать добрее к ближнему. Смягчить свое сердце. Выгнать из сердца злобу. Лучше скушайте кусок мяса, но не кушайте кусок руки своего ближнего, или мужа, или жены, девушки, просто знакомого. Просто отпустите эту злобу на окружающий мир, на учительницу, на соседа", - обратился крымчанин в Instagram к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне 8 марта Усика пытались развести во время прямой трансляции в Instagram.

Ранее Усика который ехал на своей машине по Киеву, остановила патрульная полиция. Копы проверили документы, а также попросили боксера выполнить необычную просьбу.

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