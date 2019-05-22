"Откуда такие си*ьки": Свитолина взбудоражила сеть соблазнительным нарядом

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина похвасталась фотографией из Парижа, где с 26 мая по 9 июня состоится легендарный Rolland Garros.

На снимке наша соотечественница позирует на фоне Эйфелевой башни, зажмурившись от яркого французского солнца. Особый ажиотаж в комментариях под снимком вызвал пикантный наряд спортсменки.

Достаточно смелый вырез серьезно взбудоражил поклонников украинской теннисистки, которые удивились размером бюста девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина совершила благородный поступок, оплатив своей юной соотечественнице Дарье Лопатецкой операцию на мениске.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!