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"Откуда такие си*ьки": Свитолина взбудоражила сеть соблазнительным нарядом

10.3тЧитать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина похвасталась фотографией из Парижа, где с 26 мая по 9 июня состоится легендарный Rolland Garros.

На снимке наша соотечественница позирует на фоне Эйфелевой башни, зажмурившись от яркого французского солнца. Особый ажиотаж в комментариях под снимком вызвал пикантный наряд спортсменки.

Paris 1.0 @hublot

Публикация от Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina)

Достаточно смелый вырез серьезно взбудоражил поклонников украинской теннисистки, которые удивились размером бюста девушки.

"Откуда такие си*ьки": Свитолина взбудоражила сеть соблазнительным нарядом

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Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина совершила благородный поступок, оплатив своей юной соотечественнице Дарье Лопатецкой операцию на мениске.

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Тема
Roland Garros
Персона
Элина Свитолина
Место
ФранцияПариж
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