Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

"Отдувается за Шарапову": в России восхитились Свитолиной

5.1т Читать материал на украинском

Внешность лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной вызвала восторг у русских болельщиков.

Фанаты на самом известном спортивном сайте РФ вовсю восхищаются нашей соотечественницей, отмечая ее фантастическую красоту.

"Свитолина отдувается сейчас и за Иванович, и за Шарапову, и за Дементьеву. Почти не осталось таких красоток в туре", - пишут юзеры.

"Отдувается за Шарапову": в России восхитились Свитолиной

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим в очередной раз полюбоваться титулованной украинкой.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Новости
Без комплексов и одежды: видео с обнаженной Элиной Свитолиной взорвало интернет

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Элина добыла драматичную победу на Wimbledon, став первой украинкой в истории, которая пробилась в полуфинал этого легендарного турнира.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
5
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel