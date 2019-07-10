"Отдувается за Шарапову": в России восхитились Свитолиной

Внешность лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной вызвала восторг у русских болельщиков.

Фанаты на самом известном спортивном сайте РФ вовсю восхищаются нашей соотечественницей, отмечая ее фантастическую красоту.

"Свитолина отдувается сейчас и за Иванович, и за Шарапову, и за Дементьеву. Почти не осталось таких красоток в туре", - пишут юзеры.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим в очередной раз полюбоваться титулованной украинкой.

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Элина добыла драматичную победу на Wimbledon, став первой украинкой в истории, которая пробилась в полуфинал этого легендарного турнира.

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