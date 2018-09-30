Опубликованы подробности изнасилования Роналду: спортивные итоги 29 сентября

Ярмоленко забил эффектный гол "Манчестер Юнайтед" и стали известны подробности изнасилования Криштиану Роналду. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 29 сентября.
Кроме того, знаменитый британец нокаутом выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, бодибилдер 40 минут убивал свою подругу и попал на видео и биатлонистка сборной Украины снялась голой в Москве . Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Ярмоленко забил эффектный гол "Манчестер Юнайтед"
Нетрадиционным способом: стали известны подробности изнасилования Криштиану Роналду
Изнасилование Роналду: появилось первое фото
Знаменитый британец нокаутом выиграл Всемирную боксерскую суперсерию - опубликовано видео
Бодибилдер 40 минут убивал свою подругу и попал на видео
Вульгарная обнаженка: подругу чемпиона России затравили в сети
Криштиану Роналду увидел "Ukraine" и сказал "спокойной ночи, Раша!"
Биатлонистка сборной Украины снялась голой в Москве
Коноплянка отдал роскошный победный пас в чемпионате Германии