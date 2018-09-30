Опубликованы подробности изнасилования Роналду: спортивные итоги 29 сентября

Ярмоленко забил эффектный гол "Манчестер Юнайтед" и стали известны подробности изнасилования Криштиану Роналду. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 29 сентября.

Кроме того, знаменитый британец нокаутом выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, бодибилдер 40 минут убивал свою подругу и попал на видео и биатлонистка сборной Украины снялась голой в Москве . Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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