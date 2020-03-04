Опубликованы горячие фото журналистки, которая любит брать интервью у Усика

Американская журналистка Мишель Джой Фелпс получила известность благодаря своему YouTube-каналу Behind the Gloves, в котором она публикует интервью с лучшими боксерами мира.

Не раз гостем Фелпс становился Александр Усик. В подписях под общими фотографиями с нашим соотечественником она отмечала, что разговор с украинцем приносит ей лишь позитивные эмоции.

Александр Усик и Мишель Джой Фелпс @michellejoyphelps

Александр Усик и Мишель Джой Фелпс @michellejoyphelps

35-летняя американка начинала свою карьеру в качестве модели журнала Maxim, но вскоре начала заниматься любимым делом. Фелпс брала интервью у Флойда Мэйвезера, Мэнни Пакьяо, Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и многих других звезд в этом виде спорта. На ее YouTube-канал подписано 196 тысяч человек.

Она не только является профессионалкой в своем деле, но и обладает весьма привлекательной внешностью. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в этих словах, взглянув на ее снимки в Instagram.

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущая телевизионного канала Flyers TV, который принадлежит "Филадельфии Флаерс" из НХЛ, Андреа Хелфрич является настоящим талисманом команды и помогает ей заполнять трибуны до отказа.

О спорте и не только – в нашем Instagram!