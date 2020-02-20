Каролин Воллан была перспективной норвежской лыжницей, но не смогла реализовать свой спортивный потенциал, зато стала одной из самых популярных Instagram-моделей страны.

Как сообщает агентство Dailyskier, десять лет назад, когда ей было 15, она приехала на тренировочные сборы, организованные двукратным олимпийским чемпионом норвежцем Петтером Нортугом, и понравилась знаменитому спортсмену. Нельзя точно сказать, были ли между ними отношения, но несколько совместных снимков в социальных сетях заставили понервничать болельщиц звездного лыжника.

Несмотря на неудачные попытки добиться успехов в спорте, Воллан сумела привлечь внимание спонсоров благодаря своей красоте. Сейчас на нее подписаны почти 40 тысяч человек, которые с удовольствием любуются фигуристой норвежкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, шестикратную победительницу конкурса "Мисс Бикини" Джанну Бреслин уговорили снять купальник.

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