Опубликованы фото сексуальной киберспортсменки, которой грозит тюрьма

В марте 2020 года появилась информация о том, что известную бразильскую киберспортсменку Шайен shAy Викторио приговорили к 116 годам тюрьмы за мошенничество.
В период с 2013 по 2017 год она была совладелицей интернет-магазина, который продавал товары, но не отправлял их покупателям и не возмещал им средства. Несмотря на такой жесткий приговор, максимальный тюремный срок за одно правонарушение в Бразилии составляет 30 лет. Девушка обвинила в махинациях своих бывших партнеров и подала апелляцию на решение суда.
Шайен Викторио
@shayvictorio
Викторио обрела популярность благодаря игре в "Counter-Strike", участвуя в киберспортивных соревнованиях на протяжении последних десяти лет. В мае 2019 года она решила закончить карьеру и стать лидером мнений в социальных сетях.
Шайен Викторио
@shayvictorio
Шайен Викторио
@shayvictorio
Шайен Викторио
@shayvictorio
Шайен Викторио
@shayvictorio
Шайен Викторио
@shayvictorio
Шайен Викторио
@shayvictorio
Шайен Викторио
@shayvictorio
Шайен Викторио
@shayvictorio
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