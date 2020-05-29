Опубликованы фото сексуальной киберспортсменки, которой грозит тюрьма

В марте 2020 года появилась информация о том, что известную бразильскую киберспортсменку Шайен shAy Викторио приговорили к 116 годам тюрьмы за мошенничество.

В период с 2013 по 2017 год она была совладелицей интернет-магазина, который продавал товары, но не отправлял их покупателям и не возмещал им средства. Несмотря на такой жесткий приговор, максимальный тюремный срок за одно правонарушение в Бразилии составляет 30 лет. Девушка обвинила в махинациях своих бывших партнеров и подала апелляцию на решение суда.

Шайен Викторио @shayvictorio

Викторио обрела популярность благодаря игре в "Counter-Strike", участвуя в киберспортивных соревнованиях на протяжении последних десяти лет. В мае 2019 года она решила закончить карьеру и стать лидером мнений в социальных сетях.

Шайен Викторио @shayvictorio

Шайен Викторио @shayvictorio

Шайен Викторио @shayvictorio

Шайен Викторио @shayvictorio

Шайен Викторио @shayvictorio

Шайен Викторио @shayvictorio

Шайен Викторио @shayvictorio

Шайен Викторио @shayvictorio

Как сообщал OBOZREVATEL, известная боксерша выложила интимный снимок со своей невестой, едва не сев в тюрьму.

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