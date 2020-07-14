Опубликованы фото самой красивой баскетболистки Украины

Игрок сборной Украины 3х3 до 20 лет Анна Сугак была признана самой красивой баскетболисткой в Украине по версии болельщиков.

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины, одесситка стала победительницей конкурса "Баскетбольная весна-2020". В голосовании ее поддержали 40% фанатов. Отметим, что в 2017 году Сугак заняла второе место в этом конкурсе.

20-летняя девушка выступает за одесский "Интерхим-СДЮШОР". В сезоне 2019-20 ее команда заняла четвертую позицию в женской Суперлиге, а Сугак приняла участие в 15 матчах, набирая в среднем за игру 7,5 очков, 5,1 подборов и 0,5 передач.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на снимки самой красивой профессиональной баскетболистки Украины, опубликованные в ее Instagram.

Анна Сугак отдыхает на фоне гор Instagram Анны Сугак

Анна Сугак позирует в очках Instagram Анны Сугак

Анна Сугак в белом платье Instagram Анны Сугак

Анна Сугак сфотографировалась в примерочной Instagram Анны Сугак

Анна Сугак в белой футболке Instagram Анны Сугак

Анна Сугак во время похода в театр Instagram Анны Сугак

Анна Сугак на пляже в купальнике Instagram Анны Сугак

Анна Сугак празднует день рождения Instagram Анны Сугак

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