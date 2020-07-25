Опубликованы фото пышногрудой красотки, которая является лицом известного футбольного клуба

Эмма Джонс является лицом знаменитой команды "Лидс Юнайтед", которая по итогам сезона 2019/20 впервые за 16 лет вернулась в английскую Премьер-лигу.

На домашних матчах клуба внимание болельщиков будет приковано не только к происходящему на поле, а и к Джонс, которая находится за его пределами, и ее пышным формам.

Девушка начала работать на клубном телеканале в 2017 году и сразу завоевала популярность среди болельщиков: ролики с ее участием собирали в 5-10 раз больше просмотров, чем любые другие.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться снимками Эммы Джонс, которые опубликованы в ее Instagram. На страницу девушки в социальной сети подписались более 200 тысяч человек.

Эмма Джонс сфотографировалась в голубом топе Instagram Эммы Джонс

Эмма Джонс в черном платье Instagram Эммы Джонс

Эмма Джонс в синем платье Instagram Эммы Джонс

Эмма Джонс в белом платье Instagram Эммы Джонс

Эмма Джонс в сером платье Instagram Эммы Джонс

Эмма Джонс сделала селфи на фоне зеркала Instagram Эммы Джонс

Эмма Джонс сфотографировалась на фоне поля "Лидс Юнайтед" Instagram Эммы Джонс

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущая официального канала "Филадельфии Флаерс" из НХЛ Андреа Хелфрич является настоящим талисманом команды и помогает ей заполнять трибуны до отказа.