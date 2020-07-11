Девушка звездного полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича Наталия обладает невероятно привлекательной внешностью и пышными формами.

Она, как и футболист, родилась в Сербии, где изучала медицину в одном из местных университетов. Они познакомились в 2017 году после того, как Милинкович-Савич расстался со своей бывшей девушкой моделью Андреей Травицей. С тех пор пара постоянно путешествует и проводит время вместе.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться снимками Илич, опубликованными в ее Instagram, на который подписались 14,4 тысячи человек. Она редко балует поклонников новыми снимками, но от этого они становятся еще более ценными.

Опубликованы фото пышногрудой девушки звезды итальянского гранда The Sun

Опубликованы фото пышногрудой девушки звезды итальянского гранда Instagram Наталии Илич

Опубликованы фото пышногрудой девушки звезды итальянского гранда Instagram Наталии Илич

Опубликованы фото пышногрудой девушки звезды итальянского гранда Instagram Наталии Илич

Опубликованы фото пышногрудой девушки звезды итальянского гранда Instagram Наталии Илич

Опубликованы фото пышногрудой девушки звезды итальянского гранда Instagram Наталии Илич

Опубликованы фото пышногрудой девушки звезды итальянского гранда Instagram Наталии Илич

Наталия Илич и Сергей Милинкович-Савич Instagram Наталии Илич

Как сообщал OBOZREVATEL, жена знаменитого футболиста Хавьера Эрнандеса Сара Кохан сняла с себя всю одежду.