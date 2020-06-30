Опубликованы фото красотки, с которой известный теннисист нарушил самоизоляцию

Седьмая ракетка мира Александр Зверев пообещал находиться на самоизоляции после участия в турнире Adria Tour, на котором случилась вспышка коронавируса, но не сдержал слово.

Он был замечен на вечеринке в Монте-Карло вместе со своей сногсшибательной девушкой немецкой моделью Брендой Патеа. Пара развлекалась, зажигая на танцполе под знаменитые хиты.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться снимками, опубликованными в Instagram девушки, на который подписались 273 тысячи человек. Патеа балует своих поклонников сексуальными кадрами с фотосессий и, судя по количеству снимков в купальниках, обожает проводить время у воды и принимать солнечные ванны.

Опубликованы фото роскошной модели, с которой Александр Зверев нарушил самоизоляцию Instagram Бренды Патеа

Опубликованы фото роскошной модели, с которой Александр Зверев нарушил самоизоляцию Instagram Бренды Патеа

Опубликованы фото роскошной модели, с которой Александр Зверев нарушил самоизоляцию Instagram Бренды Патеа

Опубликованы фото роскошной модели, с которой Александр Зверев нарушил самоизоляцию Instagram Бренды Патеа

Опубликованы фото роскошной модели, с которой Александр Зверев нарушил самоизоляцию Instagram Бренды Патеа

Опубликованы фото роскошной модели, с которой Александр Зверев нарушил самоизоляцию Instagram Бренды Патеа

Опубликованы фото роскошной модели, с которой Александр Зверев нарушил самоизоляцию Instagram Бренды Патеа

Опубликованы фото роскошной модели, с которой Александр Зверев нарушил самоизоляцию Instagram Бренды Патеа

Опубликованы фото роскошной модели, с которой Александр Зверев нарушил самоизоляцию Instagram Бренды Патеа

Опубликованы фото роскошной модели, с которой Александр Зверев нарушил самоизоляцию Instagram Бренды Патеа

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Реала" Хамес Родригес развелся с волейболисткой и закрутил роман с горячей моделью.