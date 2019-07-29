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"Они там как-то": "слуга народа" Беленюк публично оконфузился

7.5т Читать материал на украинском

Чемпион мира по борьбе, депутат партии "Слуга народа" Жан Беленюк угодил в неловкую ситуацию, говоря о зарплате народного избранника.

По словам спортсмена, он будет получать около 30 тысяч гривен, которые Беленюк назвал прожиточным минимумом.

"Я уже нахожусь в комитете по вопросам соцполитики, где буду заниматься вопросами спорта и молодежи. Мне называли разные суммы... Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тысяч гривен", – заявил Жан в интервью LB.ua.

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Напомним, что с 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 86 гривен и составляет 2007 гривен, минимальная зарплата, к которой привязана зарплата депутатов Рады – 4173 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк рассказал о том, почему решил пойти в политику.

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Персона
Жан Беленюк
Тег
Партия "Слуга народа"
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Как они там на Украине выживают!? В России минималка в 3 раза больше. Надо очередной майдан устроить, а то вымрут украинцы полностью:1991г. -52 млн.чел.2019г.-25 млн. 2030г.-(8-10млн.?)
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Ama Deus
Ama Deus
Федяков Алексей, сдается мне, что сначала - вы... Ибо Голикова (помнишь такую, в правительстве?) с высоких трибун уже не раз заявляет, что роисяне вымирают со страшной силой. Думаешь, брешет?... Ну, не знаю...
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Ama Deus
Ama Deus
Федяков Алексей, так в Роисе и цены в разы больше, потому что все импортное.)) Потому что, как заметил Коля Фоменко, даже трусы нормально сшить не можете))) А без западных денег и технологий - даже дырку в земле пробурить, чтобы свои же нефть-газ качать! А-ха-ха-ха!!!.. Супер-держава, епт!!!!..
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