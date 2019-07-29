"Они там как-то": "слуга народа" Беленюк публично оконфузился

Чемпион мира по борьбе, депутат партии "Слуга народа" Жан Беленюк угодил в неловкую ситуацию, говоря о зарплате народного избранника.

По словам спортсмена, он будет получать около 30 тысяч гривен, которые Беленюк назвал прожиточным минимумом.

"Я уже нахожусь в комитете по вопросам соцполитики, где буду заниматься вопросами спорта и молодежи. Мне называли разные суммы... Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тысяч гривен", – заявил Жан в интервью LB.ua.

Напомним, что с 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 86 гривен и составляет 2007 гривен, минимальная зарплата, к которой привязана зарплата депутатов Рады – 4173 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк рассказал о том, почему решил пойти в политику.

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