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14 ноября • обновлено в 20:30
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"Они не такие, как у обычных девушек": Белодед раскрыла интимный секрет

35.3т
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Украинская чемпионка мира Дарья Белодед призналась, что о занятиях дзюдо можно легко узнать, взглянув на ее руки, которые отличаются от рук обычных девушек.

"Ну вот, например, на пальцах у меня мозоли – видите? Да, по рукам можно понять – за счет мозолей и выбитых пальцев, они у меня не очень ровные. Не такие, как у обычных женственных девушек – тоненькие и аккуратненькие. Нет, у меня они выбиты, некоторые сломаны и плюс – мозоли", - цитирует Дарья "Сегодня".

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Новости
Пятый номер журнала OBOZREVATEL: Дарья Белодед, Генри Кавилл и путешествия будущего

Напомним, в августе Дарья Белодед подтвердила звание сильнейшей на планете, завоевав золотую медаль чемпионата мира-2019. Кроме того, Дарья получила награду НОК Украины лучшей спортсменке месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ пришли в восторг от Дарьи после ее победы на мундиале.

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Дарья Белодед
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
а при чём тут восторг сми раши? это что, критерий??? и нах про это писать. а как повели себя сми Монголии?
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