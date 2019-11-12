Украинская чемпионка мира Дарья Белодед призналась, что о занятиях дзюдо можно легко узнать, взглянув на ее руки, которые отличаются от рук обычных девушек.

"Ну вот, например, на пальцах у меня мозоли – видите? Да, по рукам можно понять – за счет мозолей и выбитых пальцев, они у меня не очень ровные. Не такие, как у обычных женственных девушек – тоненькие и аккуратненькие. Нет, у меня они выбиты, некоторые сломаны и плюс – мозоли", - цитирует Дарья "Сегодня".

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Напомним, в августе Дарья Белодед подтвердила звание сильнейшей на планете, завоевав золотую медаль чемпионата мира-2019. Кроме того, Дарья получила награду НОК Украины лучшей спортсменке месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ пришли в восторг от Дарьи после ее победы на мундиале.

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