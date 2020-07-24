Он выглядит, как красивая кукла, – одноклубник Малиновского о Криштиану Роналду

Михаил Морозов Раздевалка 16:54, 24.07.2020 Обновлено: 17:10, 24.07.2020

Капитан "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, Алехандро Гомес сравнил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду с куклой.

"Я попросил его сфотографироваться с моим сыном Баути, и я клянусь вам – он выглядит ненастоящим. Он невероятен, как красивая кукла. Это невероятно, но он похож на Кена, бойфренда куклы Барби", – цитирует слова Гомеса издание The Sun.

Отметим, что Роналду близок к тому, чтобы выиграть второе подряд чемпионство в составе "Ювентуса". Для этого его команде необходимо побеждать в следующем матче Серии А против "Сампдории".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алехандро Гомес, который ранее выступал за "Металлист", вспомнил об ужасах жизни в Харькове.

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Спорт Раздевалка

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