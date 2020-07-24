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Он выглядит, как красивая кукла, – одноклубник Малиновского о Криштиану Роналду

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,7 т.
Алехандро Гомес назвал Криштиану Роналду куклой

Алехандро Гомес назвал Криштиану Роналду куклой.

Капитан "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, Алехандро Гомес сравнил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду с куклой.

"Я попросил его сфотографироваться с моим сыном Баути, и я клянусь вам – он выглядит ненастоящим. Он невероятен, как красивая кукла. Это невероятно, но он похож на Кена, бойфренда куклы Барби", – цитирует слова Гомеса издание The Sun.

Отметим, что Роналду близок к тому, чтобы выиграть второе подряд чемпионство в составе "Ювентуса". Для этого его команде необходимо побеждать в следующем матче Серии А против "Сампдории".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алехандро Гомес, который ранее выступал за "Металлист", вспомнил об ужасах жизни в Харькове.

Криштиану Роналду
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