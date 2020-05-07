Олимпийский чемпион осужден за домогательство

Олимпийский чемпион Пхенчхана по шорт-треку Лим Хе Чун осужден судом Сеула по обвинению в домогательстве за то, что стянул штаны со своего партнера по команде, сообщает AFP.

Лим Хе Чун cm.asiae.co.kr

Инцидент произошел 17 июня 2019 года во время тренировочного лагеря южнокорейских шорт-трекистов. Лим Хе Чун в присутствии девушек снял штаны со своего партнера по команде младшего возраста.

Этот поступок был расценен как сексуальное домогательство. В августе 2019 года спортсмен был дисквалифицирован на год.

Суд вынес решение оштрафовать Лим Хе Чуна на 3 миллиона вон (2500 долларов) и обязать его пройти 40-часовую терапию для лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Прокуроры требовали для спортсмена тюремного срока.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная американская бегунья Лонда Бевинс которая была членом олимпийской сборной США в 2000 году, заявила, что главный тренер ее домогался.