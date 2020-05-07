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7 мая • обновлено в 22:16
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Олимпийский чемпион осужден за домогательство

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Олимпийский чемпион Пхенчхана по шорт-треку Лим Хе Чун осужден судом Сеула по обвинению в домогательстве за то, что стянул штаны со своего партнера по команде, сообщает AFP.

Лим Хе Чун

Лим Хе Чун

cm.asiae.co.kr

Инцидент произошел 17 июня 2019 года во время тренировочного лагеря южнокорейских шорт-трекистов. Лим Хе Чун в присутствии девушек снял штаны со своего партнера по команде младшего возраста.

Этот поступок был расценен как сексуальное домогательство. В августе 2019 года спортсмен был дисквалифицирован на год.

Суд вынес решение оштрафовать Лим Хе Чуна на 3 миллиона вон (2500 долларов) и обязать его пройти 40-часовую терапию для лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Прокуроры требовали для спортсмена тюремного срока.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная американская бегунья Лонда Бевинс которая была членом олимпийской сборной США в 2000 году, заявила, что главный тренер ее домогался.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
конькобежный спорт
Место
Южная Корея
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