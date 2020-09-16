Олимпийский чемпион из Украины закрутил роман с 17-летней гимнасткой: фото спортсменки

Михаил Морозов Раздевалка 01:40, 17.09.2020

Победитель Олимпиады-2016 на брусьях, шестикратный чемпион Европы и двукратный победитель Европейских игр украинский гимнаст Олег Верняев начал новые отношения.

Как сообщается на сайте телеканалов "Футбол", титулованный спортсмен закрутил роман с 17-летней Владой Никольченко.

Девушка является лидером сборной Украины по художественной гимнастике с 2018 года. На первом в своей карьере чемпионате мира она заняла четвертое место в многоборье. Никольченко завоевала ряд медалей Кубка мира и Гран-При, а также стала обладательницей Кубка мира в упражнении с булавами.

Влада Никольченко присела на камень
Instagram Влады Никольченко
Влада Никольченко на фоне волн
Instagram Влады Никольченко
Влада Никольченко приехала в Межигорье
Instagram Влады Никольченко
Влада Никольченко прогулялась в парке
Instagram Влады Никольченко
Влада Никольченко в красном платье и на каблуках
Instagram Влады Никольченко
Влада Никольченко в желтом костюме
Instagram Влады Никольченко
Влада Никольченко и букеты цветов
Instagram Влады Никольченко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист Алексей Лэнь, который выступает за "Сакраменто Кингз" в НБА, показал свою новую девушку.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Украина потеряна. Следом идет Беларусь. Россия будет третьей

На Донбассе погиб воин ВСУ: стала известна причина

Скандал со взятками в "Слуге": сколько доплачивают в конверте и как голосовали с Юрченко

Рада со скандалом не приняла закон об образовании: кричали с места и вспоминали Гитлера

Алла Мазур показала, как изменилась после борьбы с раком