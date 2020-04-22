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22 апреля • обновлено в 16:25
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Олимпийский чемпион Адам Пити станет отцом после двух свиданий в Tinder

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Олимпийский чемпион 2016 года британский пловец Адам Пити станет отцом после двух свиданий с Эйри Манро, с которой он познакомился на сайте знакомств под названием Tinder.

“Она забеременела после второй встречи. Она сообщила об этом в текстовом сообщении. Сначала он был шокирован, но теперь его переполняет приятное волнение", – цитирует издание The Sun слова своего источника.

Адам Пити

Адам Пити

Daily Mail

Манро является уроженкой Уэльса. Она изучает изобразительное искусство в университете Лафборо. Пити подтвердил информацию о беременности девушки, опубликовав пост на своей странице в Twitter.

"Я нахожусь на седьмом небе, когда говорю, что Эйри беременна, и мы ждем ребенка в сентябре. Я хотел поделиться этими новостями на следующей неделе, когда станет известно, мальчик это или девочка, но обстоятельства сложились иначе", – написал пловец.

Как сообщал OBOZREVATEL, мексиканский футболист Хесус Перес случайно объявил о своем трансфере в Tinder.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
плавание Олимпиада-2016
Место
Великобритания
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