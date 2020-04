Олимпийский чемпион 2016 года британский пловец Адам Пити станет отцом после двух свиданий с Эйри Манро, с которой он познакомился на сайте знакомств под названием Tinder.

“Она забеременела после второй встречи. Она сообщила об этом в текстовом сообщении. Сначала он был шокирован, но теперь его переполняет приятное волнение", – цитирует издание The Sun слова своего источника.

Манро является уроженкой Уэльса. Она изучает изобразительное искусство в университете Лафборо. Пити подтвердил информацию о беременности девушки, опубликовав пост на своей странице в Twitter.

"Я нахожусь на седьмом небе, когда говорю, что Эйри беременна, и мы ждем ребенка в сентябре. Я хотел поделиться этими новостями на следующей неделе, когда станет известно, мальчик это или девочка, но обстоятельства сложились иначе", – написал пловец.

Over the moon, no one could spoil this moment (they have tried) 🖤 pic.twitter.com/usk6kGfn7D