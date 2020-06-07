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7 июня • обновлено в 11:59
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Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова поразила соблазнительной фотосессией

1.8т
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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре Каролина Севастьянова поразила своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото.

На снимке 25-летняя россиянка, которая родилась в Киеве, в роскошном купальнике позирует на одном из набережных Монако.

"Вы такая красивая", - пишут одни юзеры. "Ну ни чего себе!" – не могут сдержать эмоций другие.

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Севастьянова назвала мерзким двуличием массовые беспорядки в США, отметив, что выступает против насилия в любом его проявлении.

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Читайте все новости по теме "художественная гимнастика" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
художественная гимнастика
Персона
Каролина Севастьянова
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