Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре Каролина Севастьянова поразила своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото.

На снимке 25-летняя россиянка, которая родилась в Киеве, в роскошном купальнике позирует на одном из набережных Монако.

"Вы такая красивая", - пишут одни юзеры. "Ну ни чего себе!" – не могут сдержать эмоций другие.

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Севастьянова назвала мерзким двуличием массовые беспорядки в США, отметив, что выступает против насилия в любом его проявлении.

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