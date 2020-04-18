Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плавании Светлана Ромашина исполнила фрагмент своей программы в ванне во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

10-кратная чемпионка Европы из России разделась, выполнив несколько движений одна, а закончила выступление вместе с дочерью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая девушка-боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант, в шутку вырубила своего супруга.

26-летняя красотка вместе с мужем Остином Вандерфордом на карантине приняла участие в танцевальном челлендже, который неожиданно завершила ударом ногой в голову.

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