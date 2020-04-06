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7 апреля • обновлено в 02:43
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Ольга Янчук, которую связывали с Зинченко, опубликовала горячие фото

1.2т
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Украинская теннисистка Ольга Янчук, которой ранее приписывали роман с футболистом "Манчестер Сити" Александром Зинченко, любит радовать подписчиков горячими снимками.

В феврале 2019 года Янчук выставила несколько совместных фотографий с Зинченко, а в начале марта даже посетила "Этихад Стэдиум", на котором играет команда футболиста.

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук на "Этихад Стэдиум"

Ольга Янчук на "Этихад Стэдиум"

@olgaianchuk

Сейчас 25-летняя украинка находится на 687-м месте рейтинга WTA, а ее лучшим показателем является 213-я позиция в 2017 году. В последний раз Янчук выходила на корт в сентябре 2019 года на турнире ITF в Праге. На ее счету 11 титулов ITF в одиночном разряде и 4 – в парном. Она также принимала участие в одном турнире Большого шлема, но проиграла в первом раунде квалификации на US Open.

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

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Тема
ITF
Персона
Александр Зинченко
Тег
ФК Манчестер Сити
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