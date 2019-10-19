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19 октября • обновлено в 21:11
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Биатлонистка сборной Украины поразила фанатов откровенным фото

1.8т Читать материал на украинском

Одна из лидеров сборной Украины по биатлону Ольга Абрамова вызвала шквал комментариев в Instagram, выложив откровенное фото в черном белье.

Поклонники спортсменки завалили ее восторженными комментариями, отмечая красоту, нежность и женственность.

Биатлонистка сборной Украины поразила фанатов откровенным фото
Биатлонистка сборной Украины поразила фанатов откровенным фото
Биатлонистка сборной Украины поразила фанатов откровенным фото
Биатлонистка сборной Украины поразила фанатов откровенным фото
Биатлонистка сборной Украины поразила фанатов откровенным фото
Биатлонистка сборной Украины поразила фанатов откровенным фото
Биатлонистка сборной Украины поразила фанатов откровенным фото
Биатлонистка сборной Украины поразила фанатов откровенным фото
Новости
Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова показала откровенное фото, приоткрыв грудь

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Абрамова приняла участие в эротической фотосессии. Спортсменка снялась полностью обнаженной в одной из московских фотостудий.

Напомним, 30-летняя уроженка Ульяновской области Ольга Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В сентябре 2014 года стала чемпионкой Украины по летнему биатлону.

В феврале 2016 года Абрамова попалась на допинге - в ее пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. В 2017-м Украинка выиграла суд у IBU, и годичная дисквалификация спортсменки аннулирована.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Персона
Ольга Абрамова
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