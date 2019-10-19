Биатлонистка сборной Украины поразила фанатов откровенным фото

Одна из лидеров сборной Украины по биатлону Ольга Абрамова вызвала шквал комментариев в Instagram, выложив откровенное фото в черном белье.

Поклонники спортсменки завалили ее восторженными комментариями, отмечая красоту, нежность и женственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Абрамова приняла участие в эротической фотосессии. Спортсменка снялась полностью обнаженной в одной из московских фотостудий.

Напомним, 30-летняя уроженка Ульяновской области Ольга Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В сентябре 2014 года стала чемпионкой Украины по летнему биатлону.

В феврале 2016 года Абрамова попалась на допинге - в ее пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. В 2017-м Украинка выиграла суд у IBU, и годичная дисквалификация спортсменки аннулирована.

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