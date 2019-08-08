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"Оккупация Украины": Усик вызвал ярость в сети из-за эфира с Шарием

1.9т Читать материал на украинском

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик снова подвергся критике после совместного эфира со скандальным блогером Анатолием Шарием.

На своей странице в социальной сети Instagram боксер опубликовал фото, которое сопроводил стихом со словами "Умейте быть добрым и громко смеяться". В комментариях спортсмену припомнили общение с Шарием, а также призвали больше внимания уделить изучению истории Украины.

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Умейте всем страхам в лицо рассмеяться. Умейте быть добрым и громко смеяться. Умейте любить, без возврата без сдачи . Умейте творить, в этом наша задача. Не нужно боятся, что карман наш дырявый, не нужно быть гордым или упрямым. Не нужно в себе собирать эти камни, Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным. Научитесь смеяться только вставшему солнцу, и не прячьтесь под зонтик когда дождик смеётся . И вдохните на полные лёгкие воздух. В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть. #usyk #usyk17#lomus17 #akblapin#boxing👊 #workout #world#ukraina #usa#california #

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

"Не те ролики ты смотришь, Саша", "Шарий просто фейкомет, очередной пропаг***он! Александр, ты же чемпион, а не ватник", "Это про Шария баллада?", "Шарий лайкнул уже?", "Никакого интереса к боксу и к Саше как к личности. Противно!", "Неужели вы там не взвешиваете свои шаги? Или просто пофигу?", "Не смотри фейковых журнашл*шек типа Шарикова. Почитай историю Украины. Не было никогда "единого народа". Была лишь советская оккупация и массовые антиукраинские репрессии", – пишут пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пообщался с Анатолием Шарием и высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош обматерил боксера за общение с одиозным блогером.

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Персоны
Александр Усик Анатолий Шарий
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
почему кураинцы так ненавидят нормальных, грамотных, удачливых людей? даже своих соплеменников??
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филипп филипыч
филипп филипыч
Ahoh Yuzz38, украинцы любят. эти помои льются изо ртов упоротого меньшинства. их очень мало но они жутко вонючие.
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Ahoh Yuzz38, Пацак, не стоит судить об Украинцах по себе и своих одностадниках.
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