"Оккупация Украины": Усик вызвал ярость в сети из-за эфира с Шарием

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик снова подвергся критике после совместного эфира со скандальным блогером Анатолием Шарием.

На своей странице в социальной сети Instagram боксер опубликовал фото, которое сопроводил стихом со словами "Умейте быть добрым и громко смеяться". В комментариях спортсмену припомнили общение с Шарием, а также призвали больше внимания уделить изучению истории Украины.

"Не те ролики ты смотришь, Саша", "Шарий просто фейкомет, очередной пропаг***он! Александр, ты же чемпион, а не ватник", "Это про Шария баллада?", "Шарий лайкнул уже?", "Никакого интереса к боксу и к Саше как к личности. Противно!", "Неужели вы там не взвешиваете свои шаги? Или просто пофигу?", "Не смотри фейковых журнашл*шек типа Шарикова. Почитай историю Украины. Не было никогда "единого народа". Была лишь советская оккупация и массовые антиукраинские репрессии", – пишут пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пообщался с Анатолием Шарием и высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош обматерил боксера за общение с одиозным блогером.

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