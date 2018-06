Огромный гусь прервал матч и врезался в табло

Неожиданно залетевший на стадион огромный гусь прервал бейсбольный матч в США.

Инцидент произошел в среду, 30 мая, в Детройте во время игры между командами "Лос-Анджелес Энджелс" и "Детройт Тайгерс". Птица сделала несколько кругов вокруг поля, а когда ее попытались прогнать, от испуга влетела в табло и упала на трибуны.

Гуся немедленно подобрали и выпустили сотрудники стадиона. Они уверяют, что птица не пострадала.

A goose was on the field in Detroit during a rain delay, and then they tried to get it off the field. So it flew away. And smashed into a video board. pic.twitter.com/BGhZhQ84CB