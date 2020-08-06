"Огненные" снимки бельгийской фитнес-модели взбудоражили сеть
Саванна През в синем купальнике. Instagram Саванны През
Годы упорных тренировок помогли бельгийской фитнес-модели Саванне През накачать невероятное тело и завоевать большую популярность в сети – сейчас на ее Instagram подписались более 800 тысяч человек.
Девушка с самого детства увлекалась спортом, а ее любимой игрой был баскетбол, которым она успешно занималась на протяжении десяти лет, несмотря на невысокий рост – 160 см.
В какой-то момент През поняла, что утратила к этому интерес и попыталась найти новое хобби. В 2014 году она впервые услышала о фитнесе и, увидев фотографии известных моделей, поняла, что хочет выглядеть, как они.
Саванна През в 2013-м и 2019-м Instagram Саванны През
Саванне удалось достигнуть поставленной цели, о чем свидетельствуют восторженные комментарии подписчиков, которые признаются ей в любви, называют ее тело идеальным, а снимки огненными.
Саванна През в шляпе и купальнике Instagram Саванны През
Саванна През на фоне моря Instagram Саванны През
Саванна През идет по тротуару в купальнике Instagram Саванны През
Саванна През сфотографировалась в зеркале Instagram Саванны През
Саванна През возле камней Instagram Саванны През
Саванна През сфотографировалась в зеркале Instagram Саванны През
Саванна През Instagram Саванны През
Саванна През возле стога сена Instagram Саванны През
Комментарии под снимками Саванны През Instagram Саванны През
Комментарии под снимками Саванны През Instagram Саванны През
Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая пловчиха Селия Габбиани занялась фитнесом и накачала идеальное тело.