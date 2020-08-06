"Огненные" снимки бельгийской фитнес-модели взбудоражили сеть

Годы упорных тренировок помогли бельгийской фитнес-модели Саванне През накачать невероятное тело и завоевать большую популярность в сети – сейчас на ее Instagram подписались более 800 тысяч человек.

Девушка с самого детства увлекалась спортом, а ее любимой игрой был баскетбол, которым она успешно занималась на протяжении десяти лет, несмотря на невысокий рост – 160 см.

В какой-то момент През поняла, что утратила к этому интерес и попыталась найти новое хобби. В 2014 году она впервые услышала о фитнесе и, увидев фотографии известных моделей, поняла, что хочет выглядеть, как они.

Саванна През в 2013-м и 2019-м Instagram Саванны През

Саванне удалось достигнуть поставленной цели, о чем свидетельствуют восторженные комментарии подписчиков, которые признаются ей в любви, называют ее тело идеальным, а снимки огненными.

Саванна През в шляпе и купальнике Instagram Саванны През

Саванна През на фоне моря Instagram Саванны През

Саванна През идет по тротуару в купальнике Instagram Саванны През

Саванна През сфотографировалась в зеркале Instagram Саванны През

Саванна През возле камней Instagram Саванны През

Саванна През сфотографировалась в зеркале Instagram Саванны През

Саванна През Instagram Саванны През

Саванна През возле стога сена Instagram Саванны През

Комментарии под снимками Саванны През Instagram Саванны През

Комментарии под снимками Саванны През Instagram Саванны През

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая пловчиха Селия Габбиани занялась фитнесом и накачала идеальное тело.