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15 января • обновлено в 13:55
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Одноклубники Зинченко устроили вечеринку с роскошными моделями

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Футболисты "Манчестер Сити" устроили большую вечеринку с 22 Instagram-моделями из Милана после разгромной победы над "Астон Виллой" (6:1) в английской Премьер-лиге 12 января.

Как сообщает агентство The Sun, игроки получили разрешение главного тренера Пепа Гвардиолы на участие в мероприятии, однако о присутствии моделей на нем он мог не знать. На вечеринке, которая прошла в фешенебельном отеле Mere Golf Resort, не присутствовали жены и девушки футболистов.

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Ronaldo.com

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"Это была отложенная Рождественская вечеринка для игроков. На ее организацию ушло несколько месяцев. Я думаю, что девушки и жены футболистов были бы удивлены, если бы узнали о приглашении моделей. В любом случае, всем понравилось время, проведенное в отеле", – прокомментировал источник информацию о мероприятии.

Модель с вечеринки игроков "Манчестер Сити"

Модель с вечеринки игроков "Манчестер Сити"

The Sun

Модель с вечеринки игроков "Манчестер Сити"

Модель с вечеринки игроков "Манчестер Сити"

The Sun

Модель с вечеринки игроков "Манчестер Сити"

Модель с вечеринки игроков "Манчестер Сити"

The Sun

Модель с вечеринки игроков "Манчестер Сити"

Модель с вечеринки игроков "Манчестер Сити"

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро побил два рекорда английской Премьер-лиги в матче против "Астон Виллы".

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сити
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