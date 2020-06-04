Одна из самых горячих ринг-герлз в MMA похвасталась пышными формами

Горячая ринг-герл с Гавайских островов Лили Кои работает на поединках смешанных единоборств местного промоушна Trinity Sport Combat, который готовит бойцов для UFC.

Ее выходы в октагон между раундами становятся украшением вечера и помогают зрителям ненадолго забыть о крови и жестокости и насладиться женской красотой.

Лили Кои @lilykoi_

Лили также очень любит татуировки и занимается их коллекционированием – ее спина, ягодицы и ноги покрыты разнообразными узорами.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на соблазнительные снимки Кои, которыми она радует своих многочисленных подписчиков в Instagram.

Лили Кои @lilykoi_

Лили Кои @lilykoi_

Лили Кои @lilykoi_

Лили Кои @lilykoi_

Лили Кои @lilykoi_

Лили Кои @lilykoi_

Лили Кои @lilykoi_

Лили Кои @lilykoi_

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная фитнес-модель Санни Эндрюс снялась в тренажерном зале полностью обнаженной.

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