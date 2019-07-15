Очень аппетитно: украинская теннисистка взбудоражила сеть откровенным фото

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая сенсационно выступила на Wimbledon-2019, пробившись в 1/8 финала, решила несколько дней отдохнуть.

На своей странице в Instagram вторая ракетка Украины поделилась пикантным фото с курорта в Анталье, где она позирует на фоне больших красных "губ" и высунутого "языка", напоминающих известную эмблему рок-группы The Rolling Stones.

"Пара дней выходных", — подписала спортсменка свой снимок.

Подписчики Ястремской не преминули восхититься точеной фигурой Даяны и ее непосредственной красотой.

"Какая конфетка", "Добро пожаловать, принцесса!", "Необыкновенно красивая и стильная!", "Бомба", "Наслаждайся отдыхом, люблю, целую", — написали поклонники молодой украинской теннисистки.

Не обошлось и без язвительных комментариев: "Детка, тебе в теннис играть пора, а то куча поклонников будет надоедать".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка произвела фурор эротичным фото в Instagram.

О спорте и не только – в нашем Instagram!