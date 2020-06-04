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5 июня • обновлено в 02:08
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Очаровательная жена бразильского футболиста Хадсона Сантоса похвасталась идеальным телом

1.1т
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Жена неизвестного широкой публике бразильского футболиста Хадсона Сантоса Карина Флорес обладает невероятно привлекательной внешностью и прекрасным телом.

Сантос не является знаменитым игроком даже на родине. Он играет на позиции опорного полузащитника и является воспитанником одноименного клуба. Наибольшее количество матчей в карьере он провел за "Сан-Паулу", а сейчас выступает за "Флуминенсе" на правах аренды.

Карина Флорес

Карина Флорес

@karinaflores

Пара познакомилась благодаря новейшим технологиям – Сантос написал Флорес, которая работает моделью, в Instagram, после чего они встретились и поняли, что не могут жить друг без друга.

"У нее самая красивая улыбка и самое доброе сердце в мире", – рассказал футболист о главных качествах своей избранницы.

Карина Флорес

Карина Флорес

@karinaflores

Карина Флорес

Карина Флорес

@karinaflores

Карина Флорес

Карина Флорес

@karinaflores

Карина Флорес

Карина Флорес

@karinaflores

Карина Флорес

Карина Флорес

@karinaflores

Карина Флорес

Карина Флорес

@karinaflores

Карина Флорес

Карина Флорес

@karinaflores

Карина Флорес

Карина Флорес

@karinaflores

Карина Флорес

Карина Флорес

@karinaflores

Карина Флорес

Карина Флорес

@karinaflores

Карина Флорес

Карина Флорес

@karinaflores

Как сообщал OBOZREVATEL, жена знаменитого футболиста Хавьера Эрнандеса сняла с себя всю одежду.

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Место
Бразилия Сан-Паулу
Тег
модель
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